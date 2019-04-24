Внимание – мины: В Мариуполе саперы обследуют кладбища (Видео). Новости

На Донетчине накануне поминальной недели саперы обследуют кладбища. Ищут патроны, гранаты и другие взрывоопасные предметы. Сегодня, 24 апреля, проверяли Новоянисоль.

В селе Новоянисоль на военных складах в сентябре 2017 года произошел пожар и начали разрываться боеприпасы. Осколки разлетались почти на километр.

Житель Мариуполя Дмитрий Дохнюк ежегодно приезжает сюда на кладбище, чтобы навестить умерших родных. Считает, что лишняя проверка перед праздниками не повредит.

«Это безопасность населения. Все-таки их работа. Знаю, что в Чермалыке опасно. Говорят, что туда на кладбище люди вообще не приезжают в поминальные дни.

Участок обследуют пятеро саперов. Говорят - после взрыва на складе, проверяют это кладбище уже второй год.

«Для того, чтобы люди могли свободно ходить, спокойно, не беспокоиться о своей безопасности, будем обследовать территорию на выявление ВНП и взрывоопасных предметов», – рассказал сапер Сергей Гузенко.

По словам сапера, есть такие захоронения, к которым давно не приходили, там могут быть ловушки.

Начальник группы специальных пиротехнических работ Сергей Продан рассказал, что делать, в том случае, если вы нашли взрывоопасный или подозрительный предмет.

«Сразу нужно огородить это место – не допускать посторонних лиц. Сообщить об этом людям, которые находятся на кладбище или в другом месте. Ну и сразу позвонить на номер 101 – это служба спасения, или 102 – это отдел полиции», – пояснил Продан.

Источник: ТК «Сигма»