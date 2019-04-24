В Гааге прошли консультации по захвату РФ украинских моряков. Новости

В Гааге (Нидерланды) в Международном трибунале по морскому праву состоялись российско-украинские консультации по вопросу инцидента в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает в кооментарии МИД РФ.

В нем уточняется, что действия российской стороны были вызваны упорным неподчинением многократным настойчивым призывам покинуть территориальное море Российской Федерации. «Именно это привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей, вопрос о котором Украина ставит перед Международным трибуналом по морскому праву», – говорится в окмментарии.

Россияне напомнили, что процедура, предусмотренная российским законодательством для получения разрешения на проход по Керченскому проливу, практически полностью идентична той, которая существовала во времена, когда проход по проливу регулировался украинскими властями.

Также МИД РФ проинформировал украинскую сторону об условиях содержания задержанных и соблюдении их процессуальных прав.

При этом в МИДе РФ обвинили украинскую делегацию в незаинтересованности в дальнейших консультациях. А также отметили отсутствие у Международного трибунала по морскому праву юрисдикции для рассмотрения иска Украины.

Ранее сообщалось, что украинские дипломаты продолжают работать над освобождением моряков из плена РФ и другими делами о нарушении Россией норм международного права.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.