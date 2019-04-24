Совбез ООН соберется на заседание по Украине из-за указа Путина по паспортам . Новости

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации на временно неподконтрольных украинской власти территориях Украины запланировано на завтра, 25 апреля, 22:00 по киевскому времени. Об этом пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко рассказал в эксклюзивном комментарии « Укринформу».

« Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку», – сообщил Николенко.

Украинский дипломат добавил, что решение РФ нарушает Устав ООН, резолюцию СБ 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия, и собственно сами договоренности.

« Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос», – добавил он.

По киевскому времени, заседание начнется в 22:00.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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