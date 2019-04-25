Российские паспорта для «ДНР» и ЛНР»: Потеряют ли жители гражданство Украины. Статьи

Итак, Кремль таки решился выдавать жителям неподконтрольной Украине части Донбасса российские паспорта. По упрощенной процедуре. Без сдачи экзамена на знание русского языка. По «паспортам», выданным в «ДНР» и «ЛНР». С рассмотрением заявления на гражданство до 3-х месяцев (для граждан иных стран – от 3-х до 6-ти месяцев, но срок для них может продлеваться). Более того, жители «ДНР» и «ЛНР» уже как граждане России смогут получить в РФ и загранпаспорта.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, который вступает в силу с момента публикации, а опубликован был на сайте Кремля в тот же день.

«Установленный указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР… Прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию… Указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства », – говорится в официальном заявлении МВД Российской Федерации.

При этом, как только в РФ заговорили, что планируют выдавать свои паспорта для «Л-ДНР» после второго тура выборов президента Украины, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) тут же заявили – получите российские паспорта, будете лишены украинского гражданства. «Мы можем протестовать, а можем официально заявить, что, согласно нашему законодательству, наличие второго гражданства ведет к тому, что человек может потерять украинское гражданство. Списки тех, кто принял гражданство РФ, все равно станут известны, потому что должны быть опубликованы. Поэтому любой гражданин Украины, который примет гражданство РФ, почти автоматически теряет украинское», – отметил замминистра МинВОТ Юрий Гримчак.

«Сам факт написания заявления гражданином Украины о вступление в любое другое гражданство предусматривает потерю украинского гражданства. Оставить два паспорта, как это было в Крыму, не удастся», – в свою очередь комментировал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Иван Винник.

Так потеряют или все-таки сохранят гражданство Украины жители «республик» при получении российских паспортов?

Потеря или лишение: Комментарии экспертов

Команда юристов Общественной организации «Донбасс SOS», в комментариях «Донецким новостям» отметила – прежде всего, нужно разобраться в терминах и определениях украинского законодательства, а также международных правовых актов, согласие на обязательность которых предоставлено государством Украина.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок лишения гражданства, являются:

Конституция Украины;

Закон Украины «О гражданстве Украины»;

Всеобщая декларация прав человека (ст. 15);

Европейская конвенция о гражданстве (ст. 4, 7);

Конвенция о сокращении безгражданства (ст. 8).

«Существует несколько вариантов прекращения гражданства: выход из гражданства, утрата гражданства и лишение гражданства. Если выход из гражданства – это добровольное прекращение гражданства по личному заявлению гражданина, то лишение гражданства означает прекращение гражданства не по своей воле лица, а по инициативе компетентных органов», – уточнили юристы «Донбасс SOS».

Если говорить именно о лишении гражданства, то:

по ст. Конституции Украины – «гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство»;

в Законе Украины «О гражданстве Украины» также закреплен принцип невозможности лишения украинского гражданства;

в ст. 15 «Всеобщей декларации прав человека» также запрещено произвольное лишение лица гражданства;

в Европейской конвенции о гражданстве, в том числе, закреплен принцип запрета произвольного лишения лица гражданства.

«Если же говорить о потере гражданства – это прекращение гражданства, независимо от воли гражданина или вопреки его воле, в случае совершения им определенных действий (бездействия), которые признаны законодательством основаниями для прекращения гражданства. Потеря гражданства существенно отличается от лишения гражданства», – поясняют юристы.

Основания для потери гражданства четко определены Законом Украины «О гражданстве Украины"»:

добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства;

приобретение лицом гражданства Украины вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов;

добровольное вступление на военную службу другого государства, которая в соответствии с законодательством этого государства не является военной обязанностью или альтернативной (невоенной) службой.

«Важно обратить внимание на ситуацию по Крыму и на ее правовое регулирование. Ведь что территория Крыма, что территория отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) – они являются временно оккупированными территориями. Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" предусматривает, что принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины» , – акцентировали в «Донбасс SOS».

«Так почему же, замминистра [МинВОТ Юрий Гримчак] ставит не в одинаковые условия граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и жителей Крыма? Непонятно. И мы, как правозащитники, не поддерживаем такую позицию»? – подчеркивают юристы общественной организации.

Такой же точки зрения придерживается и руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции Министерства социальной политики Украины Олеся Цыбулько. В отношении жителей неподконтрольного Донбасса она так же провела параллели с аннексированным Крымом.

«Крымчан не лишают гражданства. Человек, живущий в Крыму, вынужден оформлять паспорт РФ, иначе у него возникает множество проблем в повседневной жизни: от устройства на работу до оформления ребенка в детский садик. Поэтому позиция государства абсолютно верна, что крымчане – заложники оккупации РФ», – отметила она.

Олеся Цыбулько обращает внимание, что к тому же на данный момент в законодательстве Украины не существует никакого механизма лишения гражданства, кроме как через указ президента Украины. «Международные же конвенции дают возможность стране лишать гражданства тех, кто создал угрозу безопасности страны, но при условии, что такой человек не станет лицом без гражданства. Но для этого парламент должен принять такой закон, а также ответственность может быть только индивидуальной и по решению суда», – уточнила эксперт.

«На данный момент запугивания жителей оккупированных территорий о лишении гражданства Украины [в случае получения российских паспортов] не имеют под собой оснований, и я бы гораздо больше внимания уделяла международному направлению, т.к. такая раздача паспортов со стороны РФ является нарушением Минских соглашений», – резюмировала Цыбулько.

К тому же, как ранее «Донецким новостям» заявляли эксперты, «тихая паспортизация» в «Л-ДНР» и так давно идет. По крайней мере, практически вся политическая верхушка «республик» имеет российские паспорта. Но официально их не лишили украинского гражданства.

Также жители «Л-ДНР» не потеряют право на выплату украинских пенсий, пособий и пр. «Потому что юридический вес этих "документов" – "паспортов Л-ДНР" и российских паспортов – будет равен нулю, а украинская сторона, к сожалению для себя, никак не сможет отследить порядок их выдачи на территориях, которые она де-факто не контролирует. То есть, вы берете украинский паспорт, оставляете дома российский, и едете спокойно на подконтрольную территорию получать свою пенсию», – считает военный обозреватель Денис Попович.

Ну, а то, что у нас даже в Верховной Раде почти треть нардепов имеют паспорта нескольких государств, – окончательно нивелирует опасения рядовых граждан Украины, оставшихся за линией разграничения. Так, еще в 2017 году народный депутат Андрей Артеменко утверждал, 102 парламентария помимо украинского имеют иностранное гражданство. При этом он и сам сознался, что отказался от канадского удостоверения личности, но при этом остался гражданином Канады (хотя действие своего канадского паспорта приостановил в 2014 году).

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

Читайте также: