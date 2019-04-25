В 9 квадратных метра: В Мариуполе установили гигантскую маску Гоголя (Фото) . Новости

В Мариуполе на арке входа в Городской сад установили гигантскую маску писателя Николая Гоголя. Как передает корреспондент «Донецких новостей», арт-объект водрузили в рамках подготовки фестиваля современного искусства «Гогольфест» (ГогольFest), который пройдет в городе с 24 апреля по 1 мая.

По словам технического директора фестиваля «Гогольфест» Руслана Калмыкова, размер маски – 3 х 3 метра, она изготовлена из металлического прута и весит около 40 кг.

Также в Городском саду начали монтировать сцену, на которой будут проходить многочисленные концерты во время проведения «Гогольфеста».

А возле водонапорной Башни на улице Архитектора Нильсена, на аллее Арбат, устанавливают 7 металлических берез – инсталляция художников Виталия Салюка и Надежды Сторженко. Металлические деревья являются метафорой, предупреждающей об опасности уничтожения живых лесов. Авторы инсталляции хотят донести до каждого, что если деревья будут продолжать безжалостно вырубать, то очень скоро нам придется жить среди растений из металла. Как пояснил Руслан Калмыков, каждое деревце высотой в 2 метра и весит порядка 60 кг, они изготовлены в Мариуполе из нержавеющей стали, доставленной из Запорожья.

После окончания фестиваля и гигантская маска Гоголя, и металлические деревья останутся в столице Приазовья.

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