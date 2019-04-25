Думают, что он мелкий и немощный: Астролог предсказал судьбу Украины при Зеленском. Новости

При президенте Владимире Зеленском расцветут нанотехнологии, уйдут в прошлое «маски-шоу» и «наезды», но при этом будет угроза жизни главе государства. Такое предсказание озвучил астролог Влад Росс, передает «Главред».

«В гороскопе Зеленского есть соединение Луны с Сатурном. Внешне он может казаться чудаком, но на самом деле он – довольно жесткий человек, который умеет концентрировать власть в своих руках и эффективно управлять. И примером тому служит огромная и успешная структура "Квартал 95"», – рассказал Росс.

По его словам, Зеленского недооценивают, думают, что он маленький, мелкий, немощный, невзрачный. «Однако он обладает умением руководить и, что вскоре проявится, управлять государством. Луна в соединении с Сатурном указывает на то, что человек способен находиться у власти, удерживать всю власть в своих руках. Так, если вчера Коломойский думал, что Зеленский подвластен ему, то завтра он будет разочарован, потому что Зеленский укажет Коломойскому его место», – отметил астролог.

Все показатели в гороскопе Владимира Зеленского говорят об одном: все IT-технологии, компьютерные технологии, нанотехнологии и все технологии, связанные с будущим, при Зеленском будут процветать в Украине. Росс уверен, что многие IT-шники, которые за последние годы выехали за рубеж, вскоре начнут возвращаться в Украину. «Украину с президентом Зеленским ждет перерождение из тельцовско-олигархической страны в водолейско-демократическое государство. Владимир Зеленский – Водолей по гороскопу, а Водолей традиционно является знаком, связанным с будущим, с новыми возможностями, с созиданием, построением нового. И в большей степени все это будет касаться среднего класса», – уточнил он.

Астролог отметил, что Водолей – это реформатор, потому от Зеленского можно ждать реформ, причем, некоторые из них многих удивят. «Водолеи не могут работать на "старом материале", им нужны реформы, новации и изменения. Достаточно сказать одно: при Зеленском "маски-шоу" точно закончатся, и это прекрасно для нашей страны. Также закончатся "наезды", существенно уменьшится бюрократия. Кроме того, Зеленский будет поддерживать диалог с народом по особо важным вопросам для государства. В этом Украина станет похожа на Швейцарию, где сначала власть интересуется мнением народа, а затем принимает решение», – объяснил Росс.

В то же время астролог отметил, что Зеленский начнет свой путь на поприще президента, когда еще на всех ключевых постах в стране будут находиться представители старой команды, люди Порошенко. «Можно даже не сомневаться, что ему будут пытаться мешать, вставлять палки в колеса. Уже совсем скоро могут даже состряпать импичмент. Однако сумеет ли он продержаться у власти все 5 лет президентского срока, сейчас сказать сложно, потому что важна будет дата и время инаугурации (исходя из этого можно будет просчитать все возможные риски для президента Зеленского). Дата инаугурации – это очень важный момент. Так, к примеру, для инаугурации Порошенко была выбрана неблагоприятная дата – отталкиваясь от нее, я составил прогноз и еще тогда сказал, что второй президентский срок ему не светит. К тому же, во время церемонии инаугурации перед Порошенко упал воин – это был дурной знак, который говорил о том, что война будет продолжаться на протяжении всего его срока», – рассказал эксперт.

Он обратил внимание на еще один важный момент – все эти попытки Зеленского изменить существующий порядок в стране могут быть опасны для него самого. «Для жизни Владимира Зеленского существует угроза – его хотят убить. По инсайдерской информации, его пытались убить на прошлой и позапрошлой неделе, его хотели взорвать даже на стадионе. И эта угроза будет сохраняться для него и в дальнейшем. Потому Зеленскому крайне важно позаботиться о надлежащей охране», – резюмировал он.

Напомним, еще в декабре 2018 года астрологи Украины утверждали, что в стране будет другой президент. Влад Росс также подтверждал прогноз, описав вероятного победителя как – «молодой человек под знаком Водолея… некая темная лошадка совершенно неожиданно может проскочить во второй тур». Из тогда прогнозируемых лидеров президентской гонки только Зеленский родился под знаком Водолея.

Также астрологи предсказали продолжение в 2019 году вооруженного конфликта на Донбассе вплоть до серьезной эскалации, которая при этом не перейдет в тотальную войну. Влад Росс прогнозировал, что война на Донбассе закончится в 2021 году, т.к. в этот период Владимир Путин покинет пост президента России.

Как сообщалось ранее, после обработки Центральной избирательной комиссией 100% протоколов на выборах президента Украины побеждает Владимир Зеленский, который получил 73,22% голосов избирателей (13 млн 541 тыс. 530 чел.). У Петра Порошенко – 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 чел.).

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