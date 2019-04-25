Играл Чингачгука: Сербский актер и режиссер побывал в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке побывал сербский режиссер и актер Гойко Митич, известный своими многочисленными киноролями индейцев. Об этом сообщается на местных телеканалах.
«Гойко Митич рассказал о новом фильме "Балканский рубеж" о событиях в Косово. Он подчеркнул, что сюжет очень эмоционален. И показывает нелепость и трагичность войны. Актер также отметил, что с радостью рассмотрит и предложения об участии в фильме, посвященном событиям на Донбассе», – сообщается в одном из сюжетов.
Режиссер презентовал фильм «Балканский рубеж» в кинотеатре «Звездочка».
Гойко Митич осмотрел экспозицию Донецкого «республиканского» краеведческого музея.
Также он побывал в Донецком академическом музыкально-драматическом театре имени Марка Бровуна, где для него была организована обзорная экскурсия. Кроме того, актер встретился с артистами муздрамы.
Справка: Гойко Митич – югославский и сербский киноактер, режиссер и каскадер, стал знаменитым как исполнитель ролей индейцев. Всего сыграл в 15 фильмах, где ему довелось исполнить роли Чингачгука, Текумсе и других.
Читайте также:
- Как на блокпостах: В Донецке показали очередь в драмтеатр (Фото)
- Хлеба и зрелищ: О театральной жизни Донецка (Фото)
- А как же я скучаю по концертам, театрам, филармониям: Жители Донецка жалуются на культурную жизнь
- Зарплата как у военных: В «ДНР» показали своих балерин и легендарного Писарева (Фото)
- Сплошные обещания: Как сегодня выживает ДМ «Юность» в Донецке (Фото)
- Владимир Лившиц: О Донецке, ностальгии и нюансах театральной жизни по обе стороны линии разграничения
- Спустя 4 года: Украина на улицах, в магазинах, театрах «ДНР» и «ЛНР» (Фото)
- Котлеты в антракте и Кармен старше 50-ти: Жители Донецка рассказали о нюансах театральной жизни (Фото)
Комментарии