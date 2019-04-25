Играл Чингачгука: Сербский актер и режиссер побывал в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке побывал сербский режиссер и актер Гойко Митич, известный своими многочисленными киноролями индейцев. Об этом сообщается на местных телеканалах.

«Гойко Митич рассказал о новом фильме "Балканский рубеж" о событиях в Косово. Он подчеркнул, что сюжет очень эмоционален. И показывает нелепость и трагичность войны. Актер также отметил, что с радостью рассмотрит и предложения об участии в фильме, посвященном событиям на Донбассе», – сообщается в одном из сюжетов.

Режиссер презентовал фильм «Балканский рубеж» в кинотеатре «Звездочка».

Гойко Митич осмотрел экспозицию Донецкого «республиканского» краеведческого музея.

Также он побывал в Донецком академическом музыкально-драматическом театре имени Марка Бровуна, где для него была организована обзорная экскурсия. Кроме того, актер встретился с артистами муздрамы.

Справка: Гойко Митич – югославский и сербский киноактер, режиссер и каскадер, стал знаменитым как исполнитель ролей индейцев. Всего сыграл в 15 фильмах, где ему довелось исполнить роли Чингачгука, Текумсе и других.

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