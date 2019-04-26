Вот это где трэш: В Донецке показали работающие аттракционы в парке Щербакова (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал с семьей в парке Щербакова. О том, какие аттракционы работают, мужчина с ником «Стиг Барди» рассказал в соцсети.

По его словам, в конце апреля еще не все аттракционы работают. В частности, еще не запущено колесо обозрения и некоторые карусели. При этом семье с ребенком есть, чем развлечься в парке. Так, уже работают батуты – на них прыгают дети.

Есть развлечения и для взрослых. В частности, блогер прокатился на аттракционе «Орбита»: на карусели в течение 2-х минут люди быстро вращалась, описывая орбиту. «Вот это где трэш… Всем рекомендую», – прокомментировал свое катание мужчина.

Традиционное развлечение – «Веселые горки» – доступно и детям, и взрослым. Места для посетителей выполнены в форме машинок. Блогер прокатился с сыном – обоим понравилось. Стиг Барди рассказал о том, что билет для взрослого на «Веселые горки» стоит 40 руб. (16,5 грн по местному курсу на 26.04.2019), детский – 20 руб. (8,3 грн).

А на аттракцион «Рыбалочка», где дети должны ловить рыбу удочками с магнитами, блогер назвал цену «космической» – 80 руб. (33 грн) за 10 минут.

«Время провели очень хорошо. Но только открывается», – поделился впечатлениями блогер. И добавил, что людей – достаточно много.

А житель Донецка Максим показал веревочный парк «Лень в пень» в парке Щербакова: он тоже уже работает. В веревочном парке дети и взрослые должны пройти различные препятствия, передвигаясь по деревянным платформам и натянутым сеткам, канатам на высоте от 1-го метра до 5-ти над уровнем земли.

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