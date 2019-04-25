В соцсети показали пункт выдачи российских паспортов жителям неподконтрольного Донбасса (Фото). Новости

Один из пунктов выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных украинским властям частей Донбасса расположен недалеко от границы с Украиной – в городе Матвеев Курган (Ростовская обл. РФ). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Один из пунктов выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР расположен в приграничном городе Матвеев Курган (Ростовская область) рядом со зданием 1-й школы. Подготовка (ремонт, в частности) и организация процесса начались еще в марте. Кроме того, объект находится под пристальным вниманием бойцов Росгвардии», – говорится в сообщении.

Также на канале публикуют фото:

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.