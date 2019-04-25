В Москву, в Украину, в Донецк: Российский актер Панкратов-Черный не согласен, что он в «неадеквате» (Видео). Новости

Народного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с рейса самолета «Барнаул-Москва» за неадекватное поведение и выступление перед пассажирами. Инцидент произошел утром 17 апреля. Видео произошедшего очевидцы разместили в соцсетях.

На видео актер рассказывает, что в бизнес-классе самолета он попросил 100 г водки. «Мальчик сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик. И просят задержать самолет. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии», – рассказывает актер.

«Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии», – обращается Панкратов-Черный к пассажирам.

Он также сообщил, что данным рейсом «улетаю со своей родины Алтая в Москву, потом – на Украину в Донецк».

«Простите меня, Христа ради, если я виноват», – закончил свое обращение артист.

В итоге, по сообщениям российских СМИ, 69-летнего народного артиста России бортпроводники вместе с полицией были вынуждены снять с рейса за его выступление перед пассажирами.

По утверждению артиста, на него составили «какой-то протокол». «Меня повели в здание аэропорта, тут же позвали двух свидетелей, потому что я не стал ничего подписывать. Ни мой администратор, ни народная артистка Таня Кравченко никак меня не смогли защитить…. Меня сняли с рейса», – прокомментировал возмущенный актер.

«Самое обидное, что это произошло в моем родном Барнауле. Мне кажется, это какая-то провокация», – подытожил Панкратов-Черный, который затем направился в гостиницу.

Отметим, что в «ДНР» пока не анонсируют визит Панкратова-Черного в Донецк. Актер со спектаклями неоднократно посещал «республику». Последний его визит состоялся в феврале 2019 года, тогда он представлял донецкому зрителю антрепризу «Заложники любви».

Панкратов-Черный находится в украинской базе «Миротворец» за «сознательное нарушение Государственной границы Украины», «сотрудничество со структурами террористической организации ДНР».

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