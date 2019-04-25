Даже птиц не видно: Донецк показали с высоты птичьего полета (Фото). Новости

Центр неподконтрольного украинским властям Донецка сняли с высоты птичьего полета. Кадры опубликованы российским изданием.

На кадрах – центральный, Ворошиловский район города, стадион «Донбасс Арена» в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, река Кальмиус, мосты через нее, жилые кварталы.

В соцсетях люди отмечают размер города и его красоту:

«196sht3»: «Город-то не маленький!﻿»;

Айвен: «Красивые виды...﻿».

Также пользователи соцсетей отмечают, что на кадрах, несмотря на светлое время суток – очень мало людей:

«Stive»: «Даже птиц не видно, не говоря уже о людях....»;

Виктор: «Планета без людей﻿»;

«FOSY3»: «Живу рядом, мне очень жаль, что война все испортила, ведь смысла в войне нет. Честно, хочу вернуть все назад. Не в том смысле, чтобы пришла Украина, просто хочу вернуть 2010-2012, ведь тогда такие классные времена были, а сейчас... Я не за Украину, не за Россию, не за Новороссию, просто хочу мир».

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