Даже птиц не видно: Донецк показали с высоты птичьего полета (Фото). Новости

Центр неподконтрольного украинским властям Донецка сняли с высоты птичьего полета. Кадры опубликованы российским изданием.
На кадрах – центральный, Ворошиловский район города, стадион «Донбасс Арена» в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, река Кальмиус, мосты через нее, жилые кварталы.
В соцсетях люди отмечают размер города и его красоту:
- «196sht3»: «Город-то не маленький!»;
- Айвен: «Красивые виды...».
Также пользователи соцсетей отмечают, что на кадрах, несмотря на светлое время суток – очень мало людей:
- «Stive»: «Даже птиц не видно, не говоря уже о людях....»;
- Виктор: «Планета без людей»;
- «FOSY3»: «Живу рядом, мне очень жаль, что война все испортила, ведь смысла в войне нет. Честно, хочу вернуть все назад. Не в том смысле, чтобы пришла Украина, просто хочу вернуть 2010-2012, ведь тогда такие классные времена были, а сейчас... Я не за Украину, не за Россию, не за Новороссию, просто хочу мир».
Читайте также:
- Донецк сегодня: Как выглядит знаменитый «Дом с башнями» (Фото)
- Донецк сегодня: Поблекшие грани «Кристалла» (Фото)
- Донецк сегодня: Жизнь и смерть «Красной шапочки» (Фото)
- Недострои: В центре Донецка достраивают жилкомплекс «Бульвар Сити» (Фото)
- В «ДНР»: В Донецке вместо ресторана «Латинский квартал» открыли караоке (Фото)
- В Донецке уничтожили знаменитого «Шерлока Холмса» (Фото)
- Муралы Донецка: Реставрировать нельзя оставить (Фото)
- Появляются люди: Житель Донецка показал первый торгово-развлекательный центр города (Видео)
- Спустя 4 года: Украина на улицах, в магазинах, театрах «ДНР» и «ЛНР» (Фото)
- В «ДНР»: Как сегодня выглядит крематорий в Донецке (Фото)
- Боссе в Донецке: Золотой Ленин, разрушенная «Родина» и заброшенный «Олимпик» (Фото)
Комментарии