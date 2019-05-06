Кафе, магазины, улицы: Блогер рассказала о жизни в Горловке (Фото). Новости

Блогер Елена посетила неподконтрольную украинским властям Горловку (Донецкая обл.). О жизни в городе женщина рассказала в соцсети.

В частности, Елена показала улицы Горловки.

Также блогер поделилась ценами на продукты в магазинах. Вареную колбасу в Горловке можно купить по цене от 185 руб. (76 грн по местному курсу на 6.05.2019), сыры – от 411 руб. (168 грн) за кг; напиток «Фанта» (1 л) стоит 42 руб. (17 грн), двухлитровая «Кока-кола» – 61 руб. (25 грн).

И ценами в кафе «Как дома». Пиццу в кафе можно приобрести по цене от 290 руб. (119 грн) до 380 руб. (156 грн), салаты – от 125 руб. (51 грн) до 180 руб. (74 грн), вторые блюда из мяса – от 115 руб. (47 грн) до 380 руб. (156 грн).

Кроме того, женщина отметила, что в Горловке не показывают украинские каналы, также в городе нет ни одного российского мобильного оператора и работает единственный украинский мобильный оператор Vodafone.

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