В «ДНР»: В Донецке самым опасным остается Иверское кладбище (Фото). Новости

Иверское (Новоигнатьевское) кладбище остается самым опасным в неподконтрольном украинским властям Донецке. Об этом сообщает российское издание «Комсомольская правда».

В «МЧС ДНР» рекомендовали воздержаться от посещения 22 кладбищ. В списке не рекомендованных – Иверское кладбище в Киевском районе Донецка по улице Стратонавтов и кладбище поселка «15 – Застанционный» в Куйбышевском районе по той же улице. Первое в народе считается самым опасным.

Несмотря на опасность и риск для жизни, некоторые дончане все же идут к могилам своих родственников.

«Это действительно опасное кладбище. Там могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. Главное – не конкретное посещение могилки, а память о тех, кто там похоронен. У нас на Иверском кладбище похоронен человек, который помог нам построить собор. Матушка туда не может попасть. Главное – это молитва в ближайшем к тебе храме. Народ привык ходить на кладбище вместо церкви в советское время. Когда не было церквей, шли к кресту – на кладбище. Сейчас церкви есть», – советует настоятель храма святых Иоакима и Анны («ЛНР») Александр Авдюгин людям, чьи родственники похоронены на кладбищах в прифронтовой зоне.

Напомним, Новоигнатьевское («Иверское») кладбище по возрасту является одним из самых молодых погостов Донецка (было основано в 2003 году). В текущем году, как и в предыдущие годы, есть запрет посещения погоста в связи с опасностью от мин, растяжек и неразорвавшихся снарядов. При этом на кладбище есть свежие захоронения.

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