Планировал диверсии на военных объектах: На Донбассе задержали участника НВФ. Новости

На Донбассе задержан участник незаконных вооруженных формирований (НВФ), планировавший устроить диверсии на военных объектах. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
24 апреля, около полудня, в районе ответственности отдельной механизированной бригады, выполняющей задачи в составе оперативно-тактической группировки «Восток», военнослужащие Объединенных сил задержали участника НВФ.
Как рассказали в штабе, житель неподконтрольного украинским властям Донецка, 1977 года рождения, с 2016 года по настоящее время проходил «службу» в НВФ.
Во время допроса было установлено, что задержанный пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка (Донецкая обл.) для подготовки и проведения диверсий на военных объектах. В частности, мужчина собирал разведывательную информацию о месте нахождения складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины, систем их защиты и охраны.
Военные из состава Объединенных сил обнаружили и задержали мужчину. Следственные действия продолжаются.
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