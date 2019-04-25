ОБСЕ не может найти утерянный на Донетчине беспилотник. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает поиски утерянного на Донетчине беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего радиуса действия. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 24 апреля.

Сообщается, что БПЛА, предположительно, разбился 19 апреля.

«21 апреля патруль Миссии осуществлял запуск 2 БПЛА среднего радиуса действия над районами к западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и к северо-востоку от н. п. Новгородское (подконтрольный правительству, 35 км к северу от Донецка), где 19 апреля, предположительно, разбился БПЛА СММ дальнего радиуса действия. Команде Миссии не удалось определить местоположение обломков БПЛА дальнего радиуса действия», – сказано в отчете.