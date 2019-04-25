В «ДНР» захвачен храм (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Кузнецово-Михайловке (Тельмановский р-н, Донецкая обл.) захвачен храм. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает Донецкая епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата.

«Только что пришла печальная весть из временно оккупированной территории, что представители "правоохранительных органов" так называемой "ДНР" нажали на "председателя" и "депутатов сельского совета" с. Кузнецово-Михайловска Тельмановского р-на Донецкой области, чтобы отобрать наш древний храм», – отметили в епархии.

Там добавили, что в 90-х годах храм передали Донецкой епархии УПЦ КП. Он был почти разрушен во времена советской власти, и затем за счет церкви, украинских меценатов был восстановлен ​​и отреставрирован. На протяжении многих лет там проводились торжественные богослужения и благотворительные акции для всех нуждающихся. Монументальную живопись, иконы на стенах храма выполняли известные художники и архитекторы Украины. «Сегодня утром нам сообщили, что этот украинский храм в ближайшее время будет передан представителям Московского патриархата. Неизвестно каким образом, оккупационная власть не допустит священника в ближайшие дни совершить Пасхальные богослужения. Есть опасность физической расправы над духовенством УПЦ (ПЦУ) в Тельмановском р-не», – сообщили в Донецкой епархии.

Фото алтарной части храма

Напомним, в новую Православную церковь Украины перешли около 340 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщалось ранее, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ). С этого момента официально существует каноническая Православная церковь Украины. В этой связи церквям Московского патриархата, действующим на территории страны, предложено присоединиться к Единой поместной православной церкви Украины. В частности в Донецкой области с соответствующим призывом выступил архиепископ Донецкий и Мариупольский УПЦ КП, руководитель Донецкой епархии Православной церкви Украины владыка Сергий (Сергей Горобцов).

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