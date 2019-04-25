Переселенцы рассказали, почему возвращаются на неподконтрольный Донбасс. Новости

Среди тех переселенцев, которые в конце декабря 2018 года вернулись на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса, 85% респондентов назвали причиной наличие собственного жилья, 26% ВПЛ вернулись по семейным обстоятельствам. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно отчету, лишь 4% переселенцев отметили среди причин возвращения домой недостаточные возможности для трудоустройства, еще 3% – невозможность интегрироваться в местные громады.

Свое возвращение на неподконтрольный Донбасс переселенцы комментируют так:

Мужчина, 70 лет: «Вернулся, и у меня голова не болит от того, что необходимо искать жилье, всегда беспокоиться, где ты будешь завтра. Все-таки свое жилье – это очень важно, нет разницы, развалено оно или целое, ты приходишь домой, устраиваешься и отдыхаешь».

Женщина, 64 года: «Из Роскошного мы с семьей переехали в Старобельск в июне, в самое горячее время, и пробыли в городе 1,5 года. Нас приютили родственники, внучку устроили в школу. К сожалению, ни дочь, ни зять не смогли найти в Старобельске работу, а когда нам позвонили соседи и рассказали, что наш дом начали обворовывать, мы решили вернуться домой».

Женщина, 50 лет: «Моя соседка была банковским служащим, а сейчас нашла работу сиделки у людей, выехавших в Россию, которые оставили здесь своих пожилых родителей. Это очень распространенный вид деятельности сейчас, а еще можно работать учителем или занимать какие-то должности в государственном секторе. Большинство моих соседей – учителя и медики».

Мужчина, 57 лет: «Большинство людей ведут натуральное хозяйство: огород, коза, корова и тому подобное. Корову, правда, трудно содержать».

Мужчина, 41 год: «В принципе, на неподконтрольной территории все есть, и коммунальные услуги очень дешевые, но работу найти очень трудно, а если и найдешь, то очень низкооплачиваемую».

Эксперты выяснили, что среди опрошенных переселенцев, которые вернулись на неподконтрольный Донбасс, доля экономически активного населения составляет 27%, из них 25% – трудоустроенные респонденты и 2% – безработные, которые активно ищут работу.

Экономически неактивное население составляет 73% опрошенных ВПЛ, которые вернулись домой, из них – 65% пенсионеры, еще 5% составляют лица, занятые работой по дому, ухаживают за детьми или другими лицами в семье, а 2% – это лица с инвалидностью.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье. 28% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, не намерены – 34% ВПЛ. 84% переселенцев сообщили, что интегрировались в новых громадах полностью или частично. Переселенцы также оценили свои нынешние условия проживания и назвали главные причины, по которым посещают или не посещают неподконтрольные украинским властям территории Донбасса.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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