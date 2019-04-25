Хотел припугнуть: В «ЛНР» мужчина убил своего сына. Новости

В неподконтрольном украинским властям Свердловске (после переименования – Должанск, Луганская обл.) местный житель зарезал родного сына. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Отмечается, что труп погибшего мужчины 1986 года рождения был обнаружен 17 апреля в одной из квартир города с колото-резаной раной в области шеи. Подозреваемый в убийстве задержан. «Установлено, что данное преступление совершил гражданин 1967 года рождения. Конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков», – заявил работник «полиции».

Отмечается, что между отцом и сыном часто случались конфликты, многие из которых заканчивались больницей. «У него была такая манечка – хвататься за топор, неоднократно он мне прорубывал голову, я лежал в больнице, он избивал меня. В целях обороны я взял нож, хотел припугнуть, а получилось, что ударил его ножом», – пояснил задержанный.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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