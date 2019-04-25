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Ситуация в пунктах пропуска утром 25 апреля: Проезда ожидали 270 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 25 апреля: Проезда ожидали 270 авто

ДН

25.04.19 09:11dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 25 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 50,3 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 12425 человек и 1410 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 11010 человек и 1795 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 8985 человек и 1575 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 4880 человек и 1060 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 13025 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/50;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/80;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 40/50;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/20.

Очевидцы о ситуации на КПВВ на момент подготовки материала не сообщали.

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