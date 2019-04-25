Покушение на суверенитет Украины: В Госдепе отреагировали на выдачу паспортов РФ в ОРДЛО. Новости

США осуждают решение президента России предоставить в упрощенном порядке российское гражданство украинцам, проживающим на востоке Украины Это следует из сообщения представителя госдепартамента Моргана Ортагуса, пишет «Интерфакс-Украина».
«Россия посредством этих крайне провокационных действий усиливает свое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.
Ортагус отмечает, что «решение президента Путина создает серьезное препятствие для реализации Минских договоренностей и реинтеграции Донбасса».
В сообщении подчеркивается, что данное решение озвучено всего через три дня после того, как украинский народ подавляющим большинством голосов избрал президентом Владимира Зеленского, который «неоднократно выражал готовность серьезно взаимодействовать с Россией для выполнения Минских соглашений и прекращения конфликта на востоке Украины». «Теперь России предстоит решить, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или выполнить свои минские обязательства», – отмечается в заявлении.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.
Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
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