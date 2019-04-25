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Сводка из зоны ООС за 24 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

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Сводка из зоны ООС за 24 апреля: Версии сторон конфликта

25.04.19 10:14dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибром 120 мм – у Николаевки;
  • из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – около Авдеевки и Верхнеторецкого;
  • из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Новогнатовки и Водяного;
  • из стрелкового оружия – в районе Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции украинских военных:

  • из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм – у Новозвановки;
  • из минометов калибром 120 мм – у Троицкого;
  • из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия – в районе Попасной и Шумов;
  • из автоматических станковых гранатометов – вблизи Луганского.

С начала текущих суток противник обстреливал позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • из гранатометов различных систем – вблизи Гнутово;
  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Лебединского.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Калиново-Борщеватое и Логвиново. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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