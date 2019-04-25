Сводка из зоны ООС за 24 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 120 мм – у Николаевки;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – около Авдеевки и Верхнеторецкого;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Новогнатовки и Водяного;

из стрелкового оружия – в районе Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции украинских военных:

из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм – у Новозвановки;

из минометов калибром 120 мм – у Троицкого;

из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия – в районе Попасной и Шумов;

из автоматических станковых гранатометов – вблизи Луганского.

С начала текущих суток противник обстреливал позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из гранатометов различных систем – вблизи Гнутово;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Лебединского.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Калиново-Борщеватое и Логвиново. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.