Россия признала себя стороной конфликта на Донбассе, – Гримчак. Новости

Указом президента РФ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса Россия фактически признает оккупацию этих территорий. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«В очередной раз Российская Федерация признала себя стороной конфликта. Выдачу документов на территории другого государства может делать только государство-оккупант. Российская Федерация признает, что она – государство-оккупант, она – страна-агрессор, и в данном случае позиции всего нашего политикума должны совпадать», – сказал он.

По его мнению, для России неважно, кто будет в Украине президентом. «У РФ было два задания – отстранить действующего президента и создать хаос. На сегодняшний день, я надеюсь, что хаоса в стране не будет, и Украина будет отражать внешнюю агрессию совместными усилиями», – прокомментировал замминистра МинВОТ.

«Касательно российской агрессии позиции и власти, и оппозиции должны быть одинаковыми. Это касается как ныне действующего президента, так и будущего… Многие критиковали и Минский формат, и "Нормандский формат", и то, что война на Донбассе до сих пор не окончена, тарифы высокие, дорог нет, медицинская реформа плохая, теперь оказывается, что что-то все-таки было сделано в стране», – отметил Гримчак.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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