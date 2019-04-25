Красный Крест направил на неподконтрольную территорию Донбасса более 216 тонн гумпомощи. Новости

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 216,78 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. В общем оформлен гуманитарный груз (строительные материалы, товары медицинского назначения, продуктовые наборы, оргтехника, корм для животных) весом 216,78 тонн», – сообщили в Госпогранслужбе.