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Красный Крест направил на неподконтрольную территорию Донбасса более 216 тонн гумпомощи. Новости

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Красный Крест направил на неподконтрольную территорию Донбасса более 216 тонн гумпомощи

25.04.19 10:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 216,78 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. В общем оформлен гуманитарный груз (строительные материалы, товары медицинского назначения, продуктовые наборы, оргтехника, корм для животных) весом 216,78 тонн», – сообщили в Госпогранслужбе.

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