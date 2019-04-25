Путин создает основания для военного вторжения в Украину, – эксперт. Новости

Указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса является подготовкой к военному вторжению в Украину. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Это очередной "привет", который прилетел новому украинскому руководству. Первый был "нефтяной", теперь – "паспортный". На самом деле речь идет об одном и том же. Если сравнить, что происходило в Южной Осетии, Абхазии или Приднестровье, а сейчас на Донбассе – стиль и методы абсолютно одинаковые», – сказал он.

«С одной стороны – это усиление политического давления. С другой стороны – это создание правового основания для агрессии в любой момент. Если Сурков, который мало понимает, о чем он говорит, утверждает, что будут защищать русскоязычных, то с таким успехом можно защищать русскоязычных в Париже или в Берлине. Но тут ситуация другая. Получив паспорт, речь уже будет идти о российских гражданах, и Россия, согласно своему законодательству, должна защищать их, где бы они ни были. Соответственно, это прямая дорога к военной агрессии, причем чрезвычайно быстрой», – продолжил Огрызко.

По его словам, Государственная Дума РФ сможет «проштамповать» решение о военном вторжении «на протяжении 10 минут».

«Нам всем нужно понять, что говорить с Путиным путем созыва очередных заседаний Совета безопасности ООН, конечно, можно, но малоэффективно. Значительно эффективнее будет усиление нашей работы с западными партнерами, чтобы санкции против России были такими болезненными, чтобы Путину даже в самых смелых снах не мерещилось то, что он хочет сделать относительно Украины. Тогда ситуация очень быстро и кардинально изменится», – убежден украинский дипломат.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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