Кто и как может получить российский паспорт по упрощенной схеме: В МВД РФ сообщили подробности. Новости

Российское гражданство по упрощенной схеме могут получить украинцы, проживающие на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса, а также проживающие в «ДНР» и «ЛНР» лица без гражданства. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Как утверждают в МВД РФ, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, упрощенный порядок приобретения российского гражданства предусмотрен для ряда категорий иностранных граждан.

«Установленный указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР. В том числе речь идет о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях», – заявляют в МВД.

«Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства», – добавляют в РФ.

Также сообщается, что «с учетом обозначенных в указе президента Российской Федерации полномочий МВД России в настоящее время прорабатываются механизмы его реализации».

«Планируется, что прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию. Предположительный срок рассмотрения заявления – до 3 месяцев», – уверяют в РФ.

«В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации. Данная категория лиц также сможет получить при желании документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами РФ (загранпаспорт)», – сообщают в МВД.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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