На Донетчине нетрезвый водитель – участник ДТП пытался дать взятку патрульным. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) нетрезвый водитель – участник ДТП предложил патрульным взятку. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Отмечается, что полицейские несколько раз предупреждали гражданина об ответственности, но тот не слушал. Поэтому патрульные вызвали следственно-оперативную группу Краматорского отдела полиции.

«24 апреля на служебный планшет поступил вызов "ДТП без травмированных". На улице Легендарная не разминулись "ВАЗ" и автомобиль "Skoda". Когда патрульные прибыли на место происшествия, ее участники сообщили, что претензий друг к другу не имеют. При общении с одним из водителей патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения: неустойчивая походка, запах алкоголя. Но от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался в присутствии двух свидетелей», – рассказали в полиции.

Также патрульные обнаружили, что у этого же водителя нет полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Поэтому на водителя составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и постановление ч.1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов).

«Но водитель решил избежать ответственности и предложил полицейским взятку в размере 100 долл. США. И граждан был настойчив и на многочисленные предупреждения об уголовной ответственности не обращал внимания. Для документирования попытки предоставления неправомерной выгоды патрульные вызвали следственно-оперативную группу», – отметили в полиции.