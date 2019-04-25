Паспорта РФ для «Л-ДНР»: Почему именно сейчас. Новости

Указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса спровоцировали выборы президента Украины. Такое мнение выразил политолог Сергей Таран.

По его мнению, Россия надеется, что теперь украинская власть может пойти на уступки. «Это основная причина, почему это происходит сейчас, но на Западе тоже происходит многое, что является очень тревожным. На днях спецпредставитель США по украинскому вопросу Курт Волкер заявил, что возможно и стоит прислушаться к мнению избранного президента Зеленского и организовать прямые переговоры [с Россией]. При этом не было сказано, на каких условиях это может произойти», – отметил Таран.

«Наша позиция в том, что такие разговоры могут быть только в присутствии международных партнеров, потому что именно международные партнеры могут дать гарантии, что диалог состоится и договоренности будут выполнены. Именно от международных партнеров зависит пакет санкций, если Россия откажется от своих обязательств», – продолжил он.

Политолог подчеркнул, что о миротворческой миссии ООН на Донбассе с Россией нужно говорить исключительно в присутствии международных партнеров Украины. «Если сейчас на Западе говорят, что они не против, чтобы состоялся прямой диалог [с Россией], не акцентируя внимание, что это может быть только в присутствии международных партнеров, это значит, что на Западе тоже присматриваются к позиции Украины – насколько она будет твердой. Поэтому в России сейчас бросают такой вызов Киеву, а на Западе смотрят, как Киев отреагирует», – считает эксперт.

«На днях Россия заявила о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину. Это тоже провокация экономического кризиса, и в России будут смотреть, как к этому отнесется новоизбранная украинская власть», – добавил Таран.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

Читайте также: