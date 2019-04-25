Прижало мотоблоком к дереву: На Донетчине спасатели помогли мужчине. Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) спасатели оказали помощь мужчине, которого прижало мотоблоком к дереву. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

24 апреля в 17:55 спасателям поступило сообщение о том, что необходима помощь по ул. Печерицы в Доброполье.

«Житель одного из частных домовладений оказался зажатым между мотоблоком и деревом. В результате происшествия у мужчины была ранена нога, однако работники экстренной медицины не смогли самостоятельно извлечь пострадавшего», – рассказали в пресс-службе.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью бензопилы срезали ветви дерева, к которому был прижат мужчина, и разобрали мотоблок, фрезой которого был травмирован пострадавший. После этого спасатели с помощью мягких носилок транспортировали мужчину к машине «скорой».