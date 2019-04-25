Верховная Рада приняла закон о статусе украинского языка. Новости

Верховная Рада Украины сегодня, 25 апреля, приняла в целом Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д). Как передает корреспондент «Донецких новостей», за законопроект №5670-д проголосовали 278 народных депутатов.

Перед голосованием к парламенту обратился спикер Верховной Рады Андрей Парубий. «Каждый закон о языке, который мы принимали, потом общество приветствовало. Прошу всех занять свои места и проголосовать. В этот исторический момент голосуем за справедливость и достоинство, за нашу наибольшую силу – голосуем за язык», – сказал он.

До финального голосования в законопроект №5670-д внесли более 2-х тыс. поправок, документ был зарегистрирован в парламенте с 9 июня 2017 года, его рассмотрение неоднократно переносилось. После подписания закона, в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать украинский язык, а государственные чиновники будут обязаны им владеть.

Напомним, согласно ст. 10 Конституции Украины украинский язык является государственным. Государство должно обеспечивать всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

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