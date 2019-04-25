В «ДНР»: В Снежном «КамАЗ» съехал в кювет и перевернулся. Новости

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) грузовик съехал в кювет и перевернулся. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», авария произошла 24 апреля на ул. Латы в Снежном: водитель грузового автомобиля «КамАЗ» не справился с управлением, съехал в кювет с последующим переворотом авто.

В результате происшествия пострадал мужчина 1977 года рождения. «Спасатели ГПСО г. Снежное при помощи гидравлического инструмента, деблокировали пострадавшего из кабины автомобиля и передали работникам "скорой медицинской помощи". Пострадавший был госпитализирован в ГБ №2 г. Снежное», – сообщают в «МЧС».

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