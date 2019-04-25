Принят закон о привлечении финансов для разминирования Донбасса. Новости

Верховная Рада Украины сегодня, 25 апреля, приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине"» относительно совершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за законопроект №10180 проголосовали 234 народных депутата.

С докладом перед голосованием за документ в парламенте выступил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины Иван Винник. Он отметил, что на соответствующих изменениях в закон о разминировании, который был принят в прошлом году, настаивали авторы этого документа, а внесение изменений поддержали международные партнеры.

«Правка о том, что финансовые ресурсы привлекаются для осуществления противоминной деятельности и по решению донора передаются непосредственно исполнителю. Такие мероприятия могут осуществляться напрямую. Безусловно, они будут руководствоваться общим принципом через центральный орган исполнительной власти, через национальный противоминный центр и на основании тех нормативно-правовых актов, но разрешается финансирование напрямую по решению соответствующего донора», – пояснил Винник.

Согласно изменениям, ч. 2 ст. 8 Закона Украины «О противоминной деятельности в Украине» изложена в новой редакции: «Для финансирования мероприятий противоминной деятельности могут привлекаться финансовые ресурсы доноров, включая международную техническую помощь, возвратную и безвозвратную финансовую помощь международных организаций, благотворительную помощь, а также другие виды помощи, не запрещенные законодательством Украины. Привлеченные от доноров финансовые ресурсы зачисляются в специальный фонд государственного бюджета по соответствующим бюджетным программам».

Как сообщалось ранее, 25 января 2019 года в Украине вступил в силу Закон о противоминной деятельности. Согласно закону, будет создана система органов, которые будут планировать, координировать и выполнять разминирование, а затем – проверять качество работ.

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