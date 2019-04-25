Верховная Рада одобрила кредит Франции на водоснабжение Мариуполя. Новости

Верховная Рада сегодня, 25 апреля, приняла закон «О ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке проекта по снабжению питьевой воды в г. Мариуполь"». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за законопроект №0218 проголосовали 258 народных депутатов.

Соответствующий договор о предоставлении кредита в сумме 64 млн евро сроком на 30 лет на улучшение водоснабжения Мариуполя был подписан в Киеве 29 января 2019 года и вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления, переданного по дипломатическим каналам, о завершении Украиной и Францией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.

С докладом перед голосованием за документ в парламенте выступила народный депутат Украины Мария Ионова. «Вы знаете, какая сложная ситуация сложилась с питьевой водой в Мариуполе. Этот город зависит от поставок воды компанией "Вода Донбасса", которая находится на временно оккупированной территории. Ратификация этого договора даст возможность привлечь 64 млн евро», – сказала она.

«Это позволит построить в Мариуполе современный комплекс по очистке и обеззараживанию воды для обеспечения местного населения и предприятий качественной питьевой водой и провести модернизацию существующей системы центрального водоснабжения и водоотвода, а также создать резервные источники водоснабжения города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций», – пояснила Ионова.

Нардеп добавила, что кредит выдается на 30 лет на условиях льготного периода в 10 лет и под процентную ставку 0,08% годовых.

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