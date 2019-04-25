Порошенко прокомментировал принятие закона о статусе украинского языка. Новости

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие Верховной Радой закона № 5670-д о функционировании украинского языка как государственного и назвал это историческим моментом. Об этом глава государства написал в Facebook.

«Принятие закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением нашей армии и получением автокефалии Православной церковью Украины. Украинский язык – это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам – за голоса "за", и всему украинском за поддержку. Это – еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости», – написал Петр Порошенко.

Скриншот: Facebook Петра Порошенко

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины сегодня, 25 апреля, приняла в целом Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д).