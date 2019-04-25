Путин ведет по Донбассу двойную игру, – военный эксперт. Новости

Президент России Владимир Путин использует очень циничную политику и ведет двойную игру. Об этом заявил российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский, комментируя указ президента РФ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса.

«Он же не аннексирует эти территории. Казалось бы, выдача паспортов – это шаг к аннексии и завтра он объявит, что "Л-ДНР" – это часть России. Нет. Его политика более коварна. Ему нужны эти территории как раковая опухоль, которая бы разлагала всю Украину. Поэтому он все время соблазняет Украину иллюзией сохранения ее территориальной целостности в отношении Донбасса», – отмечает Пионтковский.

По его словам, наличие российских военных в «Л-ДНР» и нынешние действия Кремля – это фактическая оккупация украинской территории. «Де-факто – это аннексия, а де-юре – это издевательская игра над Украиной: Давайте, пойдите на какие-то общеполитические и другие уступки, и может быть вы в какой-то степени вернете контроль над этой ситуацией. Украине нужно прекратить всю эту игру», – считает эксперт.

«Важное решение может принять Совет безопасности ООН, но он блокирован правом вето России. Генеральная ассамблея ООН может принять резолюцию, она будет полезна политически. Но это ничего не изменит. Путин ведет двойную игру: фактически – аннексия, а юридически – он соблазняет украинское руководство на различные политические уступки иллюзией частичного возвращения контроля над Донбассом. В этом самая большая опасность его игры», – добавил Пионтковский.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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