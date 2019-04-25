На Донетчине задержали мужчину, который «заминировал» два вокзала в Мариуполе. Новости

Житель Мариуполя (Донецкая обл.) привлекается к уголовной ответственности за ряд заведомо ложных заявлений в полицию. Сначала он сообщил, что убил человека, а когда его задержали для проверки – что заминировал железнодорожный и автовокзалы. Полиция обследовала территорию, взрывчатых предметов не обнаружено. Лжеминеру грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 24 апреля около 20:00 на линию «102» поступило сообщение от мужчины, который заявил, что убил человека. На место прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и патрульные полицейские.

«39-летний заявитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и, как выяснили правоохранители, никого не убивал. Мужчина также сообщил, что в заложил взрывчатку на центральной автостанции и железнодорожном вокзале. Оба были немедленно оцеплены полицией, которая обеспечивала охрану места происшествия. Весь персонал и пассажиров эвакуировали. На месте работали полицейские взрывотехники и кинологи, а также спасатели и другие экстренные службы», – рассказали в полиции.

Помещения вокзалов и прилегающая территория были тщательно обследованы. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась, никаких взрывных устройств обнаружено не было.

«Уже примерно через 40 минут вокзалы продолжили свою работу. Злоумышленник, в результате действий которого была нарушена деятельность транспортных предприятий, задержан», – сообщили в пресс-службе и добавили, что мужчина был судим за грабеж, а также попадал в поле зрения полиции за ложные сообщения.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.