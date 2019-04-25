Социологи расспросили людей, пересекающих КПВВ, об их уровне жизни. Новости

49% граждан, опрошенных в КПВВ на Донбассе, утверждают, что за последний год уровень их жизни ухудшился. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 апреля, в ходе презентации результатов опроса*, проведенного в КПВВ на Донбассе рассказал аналитик фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский.

«При этом 16% опрошенных отметили, что жизнь ухудшилась настолько, что стала невыносимой, и 33% – что ухудшилась, но они еще могут с этим справляться, а 39% сказали, что их положение не изменилось за последний год», – сказал он.

По его словам, наибольшее нарекание среди граждан, которые живут по обе стороны линии разграничения на Донбассе, вызывают угрозы возобновления боевых действий и обстрелы – 48% и 42% респондентов соответственно.

«В вопросах социально-экономического характера люди отмечали, что тяжело содержать семьи, детей, родственников преклонного возраста, родственников с инвалидностью – 25% граждан. Также отмечали трудности с поиском работы и с получением справедливой оплаты за нее – 16% и 14% соответственно. Значительная часть – 24% респондентов сталкиваются с угрозами своему имуществу от преступников», – рассказал аналитик.

Согласно опросу, 17% граждан испытывают проблемы из-за злоупотребления властью (угрозы, вымогательство взяток) должностными лицами по обе стороны линии разграничения на Донбассе, а 20% признали трудности в общении с родственниками.

* Опрос 800 респондентов был проведен фондом «Демократические инициативы» в 4-х КПВВ в Донецкой и Луганской областях («Гнутово», «Новотроицкое», «Майорское» и «Станица Луганская») с 4 по 23 марта 2019 года. Для сравнения ответов респондентов, опрошенных в КПВВ, с общенациональными и региональными настроениями, были взяты несколько опросов, проведенных в 2018 году.

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