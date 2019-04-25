Яценюк о принятии закона о языке: Украинский язык – это душа Украины и каждого украинца. Новости

Принятый сегодня в парламенте закон об украинском языке – это еще один важный документ, который формирует основу государственности. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк после принятия Верховной Радой 278-ю голосами закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает пресс-служба партии.

Яценюк поблагодарил команду «Народного фронта», которая «разрабатывала этот законопроект и боролась за него».

«Украинский язык – это душа Украины и каждого украинца. Язык – это столп нации», – написал он.

Защита украинского языка – это вопрос национальной безопасности, подчеркнул лидер «Народного фронта»: «Язык является защитником информационного и культурного пространства нашего государства. Украинский язык – это наша самобытность, это наш щит и меч в борьбе за независимость».

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины сегодня, 25 апреля, приняла в целом Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д).