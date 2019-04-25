Пенсии и тревога: О чем еще говорят люди, пересекающие КПВВ на Донбассе. Новости

Среди людей, живущих по обе стороны линии разграничения на Донбассе, преобладают пессимистичные настроения, но люди надеются на изменения к лучшему. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 апреля, в ходе презентации результатов опроса*, проведенного в КПВВ на Донбассе рассказал аналитик фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский.

«44% опрошенных на КПВВ отметили, что на протяжении последнего времени сталкивались с проблемой получения пенсий и других социальных выплат. При этом почти 23% заявили, что эта проблема осталась неразрешимой… Менее успешным в решении этих проблем является решение проблем, связанных с оформлением различных документов», – сказал он.

Согласно опросу, с проблемами с оформлением документов сталкивались 49% респондентов, опрошенных в КПВВ, нерешенной она осталась для 38% из них.

Эксперты также выяснили, какие чувства вызывают у граждан, опрошенных в КПВВ, мысли о будущем:

тревога – 53%;

безысходность – 41%;

растерянность – 34%;

страх – 33%;

надежда – 25%.

«Когда мы спросили, ожидают ли люди изменений к лучшему, то, несмотря на то, что доминируют такие довольно пессимистичные эмоции, большинство все-таки ожидают, что изменения к лучшему будут – 62%. Хотя они разделились: 14% считают, что такие изменения произойдут на протяжении года; 20% считают, что изменения произойдут через 2-4 года. 23% считают, что это возможно лишь в отдаленной перспективе (5-10 лет)», – рассказал аналитик.

«С одной стороны, люди осознают риски, существующие в их повседневной жизни, и искренне заявляют, что ощущают тревогу и страх, что связано и с социальным положением, и с угрозой возобновления боевых действий. С другой стороны – надеются, что возможны изменения к лучшему», – добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, 49% граждан, опрошенных в КПВВ, утверждают, что за последний год уровень их жизни ухудшился.

* Опрос 800 респондентов был проведен фондом «Демократические инициативы» в 4-х КПВВ в Донецкой и Луганской областях («Гнутово», «Новотроицкое», «Майорское» и «Станица Луганская») с 4 по 23 марта 2019 года. Для сравнения ответов респондентов, опрошенных в КПВВ, с общенациональными и региональными настроениями, были взяты несколько опросов, проведенных в 2018 году.

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