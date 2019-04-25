Ситуация в пунктах пропуска днем 25 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Людмила: «13:08. Горловка в Украину очень много и машин и пеших – полный навес. Мы проехали из Украины украинский 7:00 – 9:00, ДНР 9:00 – 12:00»;

Аня: «13:20. В Горловке выезд машин до полиции 40 машин»;

Светлана: «13:41. Головка движение на выезд основной очереди очень слабое, за 2,5 часа продвинулись на 15 машин»;

Светлана: «14:06. Из Горловки в Бахмут больше 150 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Ирина: «10:25. На "Каргилле" льгота у спуска с моста, основная перед мостом»;

Светлана: «11:08. "Каргилл" на середине моста, льгота почти до блоков».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анастасия: «10:56. В Еленовке очень много машин, стояли полтора часа. В Новотроицком прошли за 15 минут»;

Владимир: «12:24. Еленовка 60-70 в Донецк»;

Владимир: «12:33. Новотроицкое пусто»;

Татьяна: «13:14. Еленовка на выезд почти до поворота, на въезд в Донецк жесть».

КПВВ «Гнутово»:

Андрей: «10:25. На украинском БП Гнутово со стороны Донецка очередь до автобусов, а в сторону Донецка пусто»;

Роман: «12:03. Октябрь выезд в 09:00 общая в селе, конца не видел. Запускают быстро. Пищевик на выезд примерно 30 общей. Один запуск был машин на 40-50».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «13:18. В сторону Луганска со стороны Украины очередь до дороги за автостанцию. Из Луганска в Украину очередь до туалетов (это на украинской стороне имеется ввиду), проблема 4 раза зависала программа в компьютерах. Из Луганска в Украину навес пустой»

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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