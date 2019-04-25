Ситуация в пунктах пропуска днем 25 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 25 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Людмила: «13:08. Горловка в Украину очень много и машин и пеших – полный навес. Мы проехали из Украины украинский 7:00 – 9:00, ДНР 9:00 – 12:00»;
- Аня: «13:20. В Горловке выезд машин до полиции 40 машин»;
- Светлана: «13:41. Головка движение на выезд основной очереди очень слабое, за 2,5 часа продвинулись на 15 машин»;
- Светлана: «14:06. Из Горловки в Бахмут больше 150 машин».
КПВВ «Марьинка»:
- Ирина: «10:25. На "Каргилле" льгота у спуска с моста, основная перед мостом»;
- Светлана: «11:08. "Каргилл" на середине моста, льгота почти до блоков».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Анастасия: «10:56. В Еленовке очень много машин, стояли полтора часа. В Новотроицком прошли за 15 минут»;
- Владимир: «12:24. Еленовка 60-70 в Донецк»;
- Владимир: «12:33. Новотроицкое пусто»;
- Татьяна: «13:14. Еленовка на выезд почти до поворота, на въезд в Донецк жесть».
КПВВ «Гнутово»:
- Андрей: «10:25. На украинском БП Гнутово со стороны Донецка очередь до автобусов, а в сторону Донецка пусто»;
- Роман: «12:03. Октябрь выезд в 09:00 общая в селе, конца не видел. Запускают быстро. Пищевик на выезд примерно 30 общей. Один запуск был машин на 40-50».
КПВВ «Станица Луганская»:
- «Администратор»: «13:18. В сторону Луганска со стороны Украины очередь до дороги за автостанцию. Из Луганска в Украину очередь до туалетов (это на украинской стороне имеется ввиду), проблема 4 раза зависала программа в компьютерах. Из Луганска в Украину навес пустой»
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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