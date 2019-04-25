В Сватово рассказали о назначении соцвыплат переселенцам. Новости

В Сватово (Луганская обл.) состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов назначения (восстановления) социальных выплат переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба Сватовской районной государственной администрации.

«24 апреля заместитель председателя райгосадминистрации Анна Лемешко провела заседание комиссии по рассмотрению вопросов о назначении (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам», – сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения представления управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) райгосадминистрации комиссией были приняты решения о назначении (восстановлении) социальных выплат 28-ти переселенцам с учетом актов обследования материально-бытовых условий семей.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.