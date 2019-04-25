В «Л-ДНР» к экзаменам в школах допускают только при наличии «паспорта республики», – ГУР. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) Луганской и Донецкой областей «администрации» ужесточили требования к работе средних и высших учебных заведений. Так, к экзаменам в школах допускают только при наличии паспорта «Л-ДНР», а юноши для поступления в учебное заведение должны стать на воинский учет. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации ужесточают требования к деятельности средних и высших учебных заведений на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – сказано в сообщении.

В частности, в общеобразовательных школах сдавать выпускные экзамены для получения «свидетельства о среднем образовании» имеют право только ученики, которые оформили «паспорт гражданина ДНР», «ЛНР». Зарегистрироваться кандидатами на обучение в высших и средних учебных профессионально-технических заведениях разрешено только юношам, которые находятся на воинском учете.

Кроме того, отметили в Минобороны, в мае этого года начинается принудительный набор студентов на военные кафедры для обучения по программе военной подготовки сержантов запаса с последующим призывом на военную службу. «Таким образом, российское оккупационное командование планирует в течение двух последующих лет полностью укомплектовать сержантами подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации», – подчеркивается в сообщении.