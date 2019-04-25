Угрозы отмены безвизового режима для Украины на сегодня нет, – Мингарелли. Новости

Отменять безвизовый режим для граждан Украины на сегодня нет причин. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на встрече Европейской бизнес-ассоциации сегодня, 25 апреля, передает «УНН».

«Я не вижу причин, по которым мы должны отменить безвизовый режим. Я не вижу никакой угрозы. Вы должны соблюдать обязательства, которые у вас есть в соглашении об ассоциации», – отметил Мингарелли.

По его словам, при условии выполнения Украиной своих обязательств, ЕС сделает все возможное, чтобы помочь Украине во всех сферах.

«Безвизовый режим Украины и ЕС – это одна из немногих вещей, которые вы полностью получили от ЕС за последние несколько лет. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить его в силе», – подчеркнул посол.

Напомним, безвизовый режим со странами Евросоюза для граждан Украины вступил в силу 11 июня 2017 года.

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