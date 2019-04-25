Отказано 8 переселенцам: В Бахмуте приняли решения по соцвыплатам ВПЛ. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) состоялось очередное заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

«23.04.2019 в помещении административного здания Бахмутского городского совета состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, проживающим на территории г. Бахмута», – говорится в сообщении.

По информации горсовета, комиссия приняла решение назначить (восстановить) социальные выплаты 116 переселенцам, проживающим в Бахмуте.

Также, принято решение отказать в назначении (возобновлении) и прекратить социальные выплаты 8 внутренне перемещенным лицам, которые живут на территории Бахмута.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.