Скоро исполнится 100 лет: Мэр рассказал, когда решат проблему водоснабжения Мариуполя. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) власти планируют решить проблему с водоснабжением через 3-4 года. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, мэр прокомментировал ратификацию Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке проекта по снабжению питьевой воды в городе Мариуполь. «Для Мариуполя это очередная победа. Шаг за шагом идем к цели – качественному водоснабжению города. Мы прошли бюрократическую часть. Впереди – непосредственно реализация проекта. Уже с уверенностью можно говорить, что через 3-4 года мы решим проблему с водоснабжением, которой скоро исполнится "юбилей" – 100 лет», – сказал Бойченко.

По информации пресс-службы, согласно документу, Франция предоставит кредитные средства в размере 64 млн евро, которые «покроют» 100% проекта. Также кредит включает 1,2 млн евро на финансирование помощи по управлению проектами. Реализация пройдет в несколько этапов. Первый включает проектно-изыскательские работы и планирование. Его цель – минимизировать влияние на окружающую среду системы водоснабжения и оптимизировать интеграцию завода по производству питьевой воды в нынешнюю систему. После этого реализация сможет перейти к своему основному этапу. Он включает строительство завода по производству питьевой воды и организацию забора воды.

«Проблема водоснабжения в городе стоит достаточно остро. Причина этому – изношенность инженерных сетей и вооруженный конфликт, в результате которого неоднократно возникали проблемы с водоснабжением из основного источника, который питает город – Северского Донца. С 2016 года городской голова Вадим Бойченко активно занимался решением данной проблемы. Мэр неоднократно обсуждал вопрос водоснабжения Мариуполя на встречах с международными партнерами. Благодаря чему удалось достигнуть решения наболевшей проблемы», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла проект Закона про ратификацию Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики касательно официальной поддержки проекта по водоснабжению питьевой водой в Мариуполе. За документ № 0218 проголосовало 258 народных депутатов.

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