На шахте в «ЛНР» взрыв метана: Погибли горняки. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в населенном пункте Юрьевка (Лутугинский район) сегодня утром, 25 апреля, произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался метан, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в комментарии «Громадському».

По его словам, авария произошла около 11 утра 25 апреля.

По предварительным данным, извлечены тела 4-х погибших.

При этом взрывы на шахте по состоянию на 23:00 продолжаются – выделяется газ метан из вырубок.

Он также добавил, что ближайший отряд горноспасательной службы находится на территории, подконтрольной правительству Украины, в Лисичанске. Впрочем, в «ЛНР» решили обратиться к спасателям в России – к спасателям из Ростовской области, за более 200 километров.

По данным российского агентства ТАСС, на шахту отправляют работников МЧС России. По данным росСМИ на шахте произошла «чрезвычайная ситуация». Спасатели, в частности горные спасатели выехали на шахту для спасения и оказания медицинской помощи.

При этом в самой «ЛНР» не сообщается о том, что произошло на шахте. В «МЧС ЛНР» пишут, что случилось ЧП, и к месту вызова незамедлительно были направлены 4 отделения военизированного горноспасательного отряда № 1 (г. Луганск), включая командный состав, 3 реанимационно-противошоковые группы. «Немного позже к ним присоединились министр чрезвычайных ситуаций Евгений Кацавалов, и.о. директора реагирования на ЧС министерства Роман Кочетов, сотрудники центра управления в кризисных ситуациях. На месте создана комиссия, горноспасатели приступили к ликвидации последствий аварии».

Шахта «Схидкарбон» является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с боевыми действиями производственная деятельность «Схидкарбона» была прекращена.

Однако в январе 2018 года шахта возобновила производственную деятельность, в прошлом году добыча угля составила 29 тыс. 868 тонн.