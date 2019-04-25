Чего ожидают от выборов президента Украины жители Донбасса, – опрос. Новости

Социологи узнали ожидания людей, пересекающих КПВВ, от выборов президента Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 апреля, в ходе презентации результатов опроса*, проведенного в КПВВ на Донбассе, рассказал аналитик фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский.

«35% сказали, что считали, что после выборов появится реальный шанс на мир. Треть (33%) – ничего не ожидают, а остальные разделились на людей, опасающихся военных действий (12%), тех, которые надеялись на прекращение блокады (7%), и 15% затруднились ответить на этот вопрос», – сказал он.

Согласно опросу, 62% респондентов, пересекающих КПВВ на Донбассе, считают, что жители неподконтрольных украинским властям территорий имеют право голосовать на выборах президента Украины. Противоположного мнения придерживались лишь 18% опрошенных. Кроме того, 56% выразили личное желание принять участие в голосовании, в отличие от 36%, которые такого интереса не проявили, еще 8% респондентов не ответили на этот вопрос.

Как сообщалось ранее, 49% граждан, опрошенных в КПВВ, утверждают, что за последний год уровень их жизни ухудшился. При этом среди людей, живущих по обе стороны линии разграничения на Донбассе, преобладают пессимистичные настроения, но они надеются на изменения к лучшему.

Напомним, 23 апреля ЦИК обработала 100% электронных протоколов. На выборах президента Украины побеждает Владимир Зеленский, который получил 73,22% голосов избирателей (13 млн 541 тыс. 530 чел.). У Петра Порошенко – 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 чел.). По Донецкой области обработаны 100% протоколов, во всех округах региона победил Зеленский. По Луганской области также лидирует Зеленский – у него 89,44% голосов избирателей (267 710 чел.), у Порошенко – 8,43% (25 252 чел.). В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения официальных результатов выборов президента Украины.

* Опрос 800 респондентов был проведен фондом «Демократические инициативы» в 4-х КПВВ в Донецкой и Луганской областях («Гнутово», «Новотроицкое», «Майорское» и «Станица Луганская») с 4 по 23 марта 2019 года. Для сравнения ответов респондентов, опрошенных в КПВВ, с общенациональными и региональными настроениями, были взяты несколько опросов, проведенных в 2018 году.

Читайте также: