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МинВОТ поднимет вопрос выплаты помощи семьям пострадавших горняков из «ЛНР». Новости

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Луганская область

МинВОТ поднимет вопрос выплаты помощи семьям пострадавших горняков из «ЛНР»

ДН

26.04.19 13:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Министерство по делам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) отреагирует на взрыв на шахте на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, в ходе часа вопроса к правительству в Верховной Раде Украины заявил замминистра МинВОТ Георгий Тука.

Отреагировать украинское правительство, оказать помощь пострадавшим семьям горняков и сделать соответствующие заявления попросил Кабмин народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Вчера вечером произошла трагедия на оккупированной части Луганской области. Мы вполне разделяем вашу позицию относительно поддержки граждан Украины, которые оказались в сложных условиях, тем более на оккупированной территории», – ответил Тука.

«Сегодня мы проведем совместное совещание с коллегами из других ведомств и будут приняты соответствующие меры в плане реагирования на такие события, в том числе и те меры, которые вы предложили относительно поддержки непосредственно детей из семей погибших – выплат необходимых компенсаций», – заявил замминистра МинВОТ.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. На поверхность были подняты тела 3-х горняков, погибших вследствие аварии. Поиск остальных горняков продолжается.

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