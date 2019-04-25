В неподконтрольном Шахтерске мужчина хранил дома боевые гранаты. Новости

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) у местного жителя были изъяты боеприпасы. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В ходе проведения санкционированного обыска по месту проживания мужчины сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты ручная осколочная граната Ф-1, наступательная граната типа РГД-5, 2 запала УЗРГМ, реактивная противотанковая граната РПГ-26 "Аглень", которые по данным ЭКЦ МВД относятся к категории боевых припасов и взрывных устройств. Как пояснил подозреваемый, опасные предметы он нашел, собирая грибы в окрестностях города, и хранил у себя в квартире, как военные трофеи», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что 25-летнему местному жителю «избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», его обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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