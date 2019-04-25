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В Украине на государственной границе увеличено количество технических средств. Новости

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В Украине на государственной границе увеличено количество технических средств

25.04.19 16:38dnews.dn.uaНовости

Петр Цигикал. Фото: скриншот видео Госпогранслужбы Украины

В Украине на государственной границе увеличено количество технических средств, которые отслеживают нарушителей, а также значительно увеличилось количество инженерных сооружений. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, сегодня, 25 апреля, передает пресс-служба ведомства.

«Мы постоянно развиваем границу. Это и видео-, и тепловизионные станции. Практически во всех подразделениях – новейшие образцы автомобильной техники, используемой в полном объеме», – сказал он.

Глава пограничного ведомства также отметил, что у украинских пограничников на сегодня есть более 60 беспилотных летательных аппаратов и для их применения проводится подготовка соответствующих специалистов. «Охранники границ чаще применяют авиацию. Это "Даймонды", которые снимают обстановку непосредственно по границе, выявляют нарушителей и возможные пути их следования», – отметил Петр Цигикал.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Луганской и Харьковской областях начались активные комплексные работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы.

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