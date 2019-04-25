В «ЛНР» в автомобиле погиб мужчина. Новости

В неподконтрольном украинским властям Свердловске (после переименования – Должанск, Луганская обл.) в автомобиле погиб мужчина – предположительно, от отравления угарным газом. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«24 апреля в 14:48 в службу 101 Свердловска (после переименования – Должанск, – ред.) поступило сообщение из полиции о том, что в гараже на ул. Энгельса в заведенном автомобиле обнаружен 44-летний владелец без признаков жизни. Нашел его случайный прохожий, обративший внимание на то, что дверь гаража приоткрыта, и оттуда клубится дым. Внутри наблюдалось сильное задымление», – говорится в сообщении.

В «МЧС» утверждают, что прибывшие на место происшествия сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть – предположительно, от отравления угарным газом. «По факту гибели ведется следствие», – уверяют в «ЛНР».